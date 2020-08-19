У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Станом на ранок 19 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 956 осіб, 40 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 271 особа. 129 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 685 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 18 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні, яка побила абсолютний рекорд за добовим приростом випадків коронавірусу, змістилися центри поширення цієї хвороби. Крім традиційно столиці країни, в лідери вибилася ще і Харківщина.

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