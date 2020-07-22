У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Станом на ранок середи, 22 липня, в Дніпрі зафіксували 21 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19.

З початку епідемії позитивний результат тесту отримали 611 дніпрян. На даний момент з недугою борються 97 жителів міста, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У тяжкому стані перебувають троє пацієнтів. 12 людей очікують результатів дослідження в 21 лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 12 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні офіційно підтверджено 60 995 випадків коронавірусної інфекції. З них 829 – виявлені за минулу добу.