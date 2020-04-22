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22 квітня • оновлено в 13:08
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

1.1т
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Станом на ранок середи, 22 квітня, в Дніпрі зафіксували 20 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Кількість інфікованих в рази перевищила стабільний добовий показник в Дніпрі – 1-2 людини. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Борис Філатов.

У той же час за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили ще у дев'яти жителів області. Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради, в Кривому Розі діагноз підтвердився у п'яти чоловік, в Нікополі з недугою борються троє містян. У Широківському районі – плюс один хворий.

Коронавірус на Дніпропетровщині

Коронавірус на Дніпропетровщині

dagpravda.ru

Всього на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 150 випадків COVID-19. З початку епідемії обстежили понад три тисячі жителів області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що десятимільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні. Зараз в Харбін не пускають нетутешніх жителів і транспорт, не зареєстрований в місті.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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