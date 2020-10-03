У Дніпрі зафіксували спалах COVID-19: більше 300 хворих за добу

Станом на ранок суботи, 3 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 650 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 334 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 448 осіб. 324 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай важкому стані, п'ятеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 202 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 63 летальних випадки COVID-19, один – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на ранок суботи, 3 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 222 332 випадки коронавирусной інфекції. З них 4 661 – виявлений за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.