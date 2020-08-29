У Дніпрі зафіксували різкий сплеск захворюваності на коронавірус

Станом на ранок суботи, 29 серпня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 1240 чоловік, 54 з них – за останню добу – новий антирекорд для міста.

На даний момент на лікуванні перебувають 413 осіб. 189 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 827 жителям Дніпра.

Із початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 24 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні встановлено новий рекорд за кількістю хворих COVID-19. Коронавірусом за добу заразилася 2481 особа.