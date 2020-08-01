У Дніпрі зафіксували нову смерть від коронавірусу
У Дніпрі зафіксували нову смерть від коронавірусу. Колаж
Станом на ранок суботи, 1 серпня, в Дніпрі зафіксували 4 нових випадки зараження COVID-19.
Із початку епідемії позитивний результат тесту отримали 711 жителів міста. На даний момент з недугою борються 138 чоловік, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
У важкому стані перебувають четверо пацієнтів, один з них на апараті ШВЛ. За весь час пандемії в Дніпрі зафіксовано 14 летальних випадків, один з них – за останню добу.
Шестеро дніпрян очікують результатів дослідження в 21-й лікарні. Перемогли коронавірус вже 573 людини.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпропетровська область і Дніпро потрапили в "зелену" карантинну зону.
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