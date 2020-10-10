У Дніпрі зафіксували більше 200 нових хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 10 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 6 266 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 226 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 3 554 людини. 394 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Семеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 712 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 76 летальних випадків COVID-19, один – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні офіційно підтверджено 256 266 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 728 – виявлені за минулу добу.