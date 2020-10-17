У Дніпрі зафіксували 13 летальних випадків COVID-19 за добу
Станом на ранок суботи, 17 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 7 836 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 211 дніпрян.
На даний момент на лікуванні перебувають 4 404 людини. 404 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 432 жителям Дніпра.
Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 129 летальних випадків COVID-19, 13 – за останню добу.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні вперше зафіксували більше 6,4 тисяч нових хворих на COVID-19. Інфіковані вже 293 тисячі українців.