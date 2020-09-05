У Дніпрі зафіксовано різкий сплеск захворюваності на коронавірус. Колаж

Станом на ранок суботи, 5 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 1505 осіб, 38 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 496 осіб. 225 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1009 жителям Дніпра.

Із початку пандемії в Дніпрі зафіксований 31 летальний випадок COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні вперше кількість нових хворих на коронавірус перевищила 2,8 тисячі. Померли від хвороби 50 пацієнтів, одужали – 1 036.

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