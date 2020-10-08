У Дніпрі зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19

Аліна Рашевська Життя міста 09:40, 8.10.2020

Станом на ранок 8 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 5 673 особи. За минулу добу діагноз підтвердився у 359 дніпрян, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

На даний момент на лікуванні перебувають 3 183 особи. 309 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 2 490 жителям Дніпра. 73 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорову дитину.

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