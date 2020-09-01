У Дніпрі зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19

Станом на ранок 1 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1368 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 55 дніпрян, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

На даний момент на лікуванні перебувають 467 осіб. 229 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 901 жителю Дніпра. 28 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що Швеція, яка ввела м'які обмеження для боротьби з коронавірусом, повинна стати прикладом для інших країн.

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