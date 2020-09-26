У Дніпрі зафіксовані три нові смерті від коронавірусу

Софія Закревська Життя міста 10:00, 26.09.2020

Станом на ранок суботи, 26 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 469 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 172 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 599 осіб. 357 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай важкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 52 летальних випадки COVID-19, три – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Україна побила новий рекорд з добового приросту хворих на коронавірус. Офіційно підтверджені 195 504 випадки COVID-19, з них 3 833 – виявлені за минулу добу.

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