У Дніпрі зафіксовані дві нові смерті від коронавірусу

Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 5 040 осіб, 267 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 750 осіб. 331 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 290 жителям Дніпра. З початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 67 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нехтування правилами санітарної безпеки є однією з причин швидкого поширення COVID-19.