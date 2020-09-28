У Дніпрі зафіксовані дві нові смерті від коронавірусу
Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 545 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 57 дніпрян.
На даний момент на лікуванні перебувають 1 675 осіб. 389 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Вісім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 57 летальних випадків COVID-19.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
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