У Дніпрі зафіксовані дві нові смерті від коронавірусу

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 545 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 57 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 675 осіб. 389 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 57 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні почали діяти нові карантинні зони.