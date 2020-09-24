У Дніпрі зафіксовані дві нові смерті від коронавірусу

Станом на ранок четверга, 24 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 130 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 126 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 502 особи. 382 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Сім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 628 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 48 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні друга дитина померла від коронавірусу.