У Дніпрі зафіксована нова смерть від коронавірусу

Станом на ранок неділі, 6 вересня, в Дніпрі зафіксували 18 нових випадків зараження COVID-19.

З початку епідемії позитивний тест отримали 1523 жителі міста. На даний момент на лікуванні перебувають 514 осіб, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, троє з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1009 жителям Дніпра.

Всього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 32 летальних випадки коронавірусу, один з них – за минулу добу.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в світі з'явився новий епіцентр COVID-19.

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