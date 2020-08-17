У Дніпрі зафіксована нова смерть від коронавірусу

Станом на ранок понеділка, 17 серпня, в Дніпрі зафіксували дев'ять нових випадків зараження COVID-19.

З початку епідемії позитивний тест отримали 888 жителів міста. На даний момент на лікуванні перебувають 222 особи, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 666 жителям Дніпра.

Всього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 17 летальних випадків коронавірусу, один з них – за минулу добу.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Італії посилили карантин через різкий стрибок заражень коронавірусом.

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