У Дніпрі зафіксована нова смерть від коронавірусу. Колаж

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, в Дніпрі зафіксували вісім нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 728 жителів міста. 10 дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент з недугою бореться 151 людина. У важкому стані перебувають три пацієнта, один з них на апараті ШВЛ. 577 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 15 летальних випадків коронавірусу, один з них - за минулу добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пік COVID-19 в Україні ще попереду, вчені дали прогноз до кінця серпня.