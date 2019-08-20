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У Дніпрі заборонять рух машин в парках: опублікований проект рішення

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У парках Дніпра планують заборонити рух транспорту.

Таке нововведення хочуть зробити з метою безпеки громадян, сказано в проекті рішення виконавчого комітету.

Так, рух машин збираються заборонити в Севастопольському парку і Парку Пам'яті і Примирення.

Парк в Дніпрі

Парк в Дніпрі

IGotoWorld

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Відзначимо, що в'їзд в парки буде відкритий тільки для службового транспорту.

Контролювати хід виконання цього рішення буде заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі влаштували перевірку маршруток: стали відомі результати.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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