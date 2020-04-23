У Дніпрі заборонили продавати готову їжу і ходити на кладовища

З 23 квітня в Дніпрі заборонили виробляти і продавати готову кулінарну продукцію, а також відвідувати кладовища, крім випадків поховання.

Заборона стосується ресторанів, кафе, їдалень, закусочних, піцерій, кіосків, відділів кулінарії супермаркетів і магазинів, повідомили в пресслужбі міської ради.

У Дніпрі заборонили продавати готову їжу retail.ru

Виняток існує тільки для адресної доставки, якщо працівники і клієнти забезпечені засобами індивідуального захисту. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

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