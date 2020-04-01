У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину

З 3 квітня і до закінчення карантину в Дніпрі заборонили гуляти в усіх об'єктах зеленого господарства – парках, скверах, зелених зонах, пляжах і виконувати галасливі ремонтні роботи.

Виняток – новобудови, в яких щільність заселення менше 50%. Таке рішення комісії ТБЧС опублікував заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Парк Глоби в Дніпрі Дніпро Час

За дотриманням порядку стежитимуть співробітники поліції і інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Порушникам будуть виписувати штрафи.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі штрафують місцевих жителів, які порушують умови карантину. За добу п'ятьом дніпрянам виписали протоколи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся