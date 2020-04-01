Головна Новини
1 квітня • оновлено в 09:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину

218
Читати матеріал російською

З 3 квітня і до закінчення карантину в Дніпрі заборонили гуляти в усіх об'єктах зеленого господарства – парках, скверах, зелених зонах, пляжах і виконувати галасливі ремонтні роботи.

Виняток – новобудови, в яких щільність заселення менше 50%. Таке рішення комісії ТБЧС опублікував заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Парк Глоби в Дніпрі

Парк Глоби в Дніпрі

Дніпро Час

За дотриманням порядку стежитимуть співробітники поліції і інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Порушникам будуть виписувати штрафи.

У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину
У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину
У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину
У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину
У Дніпрі заборонили гуляти в парках і робити ремонт на час карантину

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі штрафують місцевих жителів, які порушують умови карантину. За добу п'ятьом дніпрянам виписали протоколи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги