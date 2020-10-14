У Дніпрі за добу збільшилася кількість летальних випадків COVID-19
Станом на ранок середи, 14 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 7 235 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 356 дніпрян.
На даний момент на лікуванні перебувають 4 099 осіб. 459 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 136 жителям Дніпра.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 109 летальних випадки COVID-19, шість – за останню добу.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що команда вірусологів провела доклінічні випробування ефективності таких препаратів, як гідроксихлорохін і фавіпіравір, в боротьбі з коронавірусом.