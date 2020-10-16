У Дніпрі за добу зафіксували сім летальних випадків COVID-19

Станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 7 625 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 220 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 316 осіб. 431 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 309 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 116 летальних випадків COVID-19, сім – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні офіційно підтверджений 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.