У Дніпрі за добу зафіксували шість летальних випадків COVID-19

Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 10 094 людини. За минулу добу діагноз підтвердився у 179 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 520 осіб. 456 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десятеро хворих знаходяться у важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 5 574 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 164 летальних випадки COVID-19, шість – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коронавірусом в Україні заразилися ще 7,5 тисяч осіб. Від COVID-19 в країні померли вже 6 755 осіб.