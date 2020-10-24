У Дніпрі за добу зафіксували п'ять летальних випадків COVID-19

Софія Закревська Життя міста 10:00, 24.10.2020

Станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 345 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 192 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 636 осіб. 377 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Одинадцять хворих знаходяться у важкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 4 709 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксований 151 летальний випадок COVID-19, п'ять – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на COVID-19 в Україні знову захворіли понад 7 тисяч осіб. Станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавирусной інфекції.

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