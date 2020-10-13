У Дніпрі за добу зафіксували 11 летальних випадків COVID-19

Станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 6 879 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 226 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 3 808 осіб. 470 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Четверо хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 071 жителю Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 103 летальних випадки COVID-19, одинадцять – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що названі регіони України з найбільшим приростом випадків COVID-19. Очолили рейтинг одне місто і дві області.