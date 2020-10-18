У Дніпрі за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус

Аліна Рашевська Життя міста 10:00, 18.10.2020

Станом на ранок 18 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 155 осіб, 319 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 665 осіб. 391 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Сім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Трьох із них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 3 490 жителям Дніпра. 129 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї заявили про передачу COVID-19 через заморожені продукти.

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