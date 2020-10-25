У Дніпрі за добу виявили майже 200 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 544 особи, 199 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 392 особи. 400 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 5 152 жителям Дніпра. З початку пандемії в Дніпрі зафіксований 151 летальний випадок COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Харківщина підтвердила статус епіцентру COVID-19 в Україні.