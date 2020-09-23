У Дніпрі за добу виявили майже 200 нових випадків коронавірусу

Аліна Рашевська Життя міста 10:00, 23.09.2020

Станом на ранок середи, 23 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3004 особи, 198 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1424 особи. 325 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Сім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, п'ятеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1580 жителям Дніпра. З початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 46 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні за добу встановили два рекорди по COVID-19.

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