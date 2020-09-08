У Дніпрі за добу виявили майже 150 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 1 682 особи, 143 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 637 осіб. 262 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 045 жителям Дніпра. Із початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 33 летальних випадки COVID-19.

Як повідомив начальник Департаменту охорони здоров'я Дніпра Андрій Бабський на своїй сторінці в Facebook, в місті немає нового спалаху захворюваності на коронавірус. Причина такого приросту хворих – затримка результатів аналізів на COVID-19, на які чекали з лабораторії лікарні імені Мечникова.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кількість хворих COVID-19 в Україні перевищила 140 тисяч. Коронавірусом за добу заразилися 2 411 осіб.