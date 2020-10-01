У Дніпрі за добу виявили більше 200 нових випадків коронавірусу

Аліна Рашевська Життя міста 10:00, 1.10.2020

Станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 093 особи, 212 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 960 осіб. 308 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 079 жителям Дніпра. З початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 60 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що показник госпіталізації інфікованих коронавірусом в країні наближається до рекордного показника.

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