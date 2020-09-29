У Дніпрі за добу півтори сотні людей захворіли на COVID-19

Станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 708 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 163 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 734 особи. 372 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Семеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, п'ятеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 974 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 58 летальних випадків COVID-19, один – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що реальна кількість померлих від коронавірусної інфекції, швидше за все, вища, ніж в офіційних даних. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.