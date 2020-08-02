У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

Аліна Рашевська Життя міста 09:45, 2.08.2020

Станом на ранок 2 серпня в Дніпрі офіційно зареєстрували 711 випадків COVID-19.

За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 573 людини.

На даний момент на лікуванні перебувають 138 дніпрян. 72 пацієнти отримують його стаціонарно.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 14 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19.

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