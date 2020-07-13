У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

Станом на ранок 13 липня в Дніпрі офіційно зареєстрували 546 випадків COVID-19.

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За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 482 людини.

На даний момент на лікуванні перебувають 64 людини. 34 пацієнти отримують його стаціонарно.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13 млн осіб. За попередню добу було виявлено 194 667 нових інфікованих.