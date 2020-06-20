У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

Станом на ранок 20 червня в Дніпрі офіційно зареєстрували 479 випадків COVID-19.

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За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 364 людини.

На даний момент на лікуванні перебувають 115 осіб. 42 пацієнта отримують його стаціонарно. Троє хворих – у важкому стані.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені вважають, що змивання унітазу із закритою кришкою може допомогти зупинити поширення COVID-19. У дослідженні вчених відзначено, що коронавірус дуже живучий і здатний пережити подорож через травну систему людини.