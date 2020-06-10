У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

Станом на ранок 10 червня в Дніпрі офіційно зареєстрували 450 випадків COVID-19.

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За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 301 чоловік.

Коронавірус Euronews

На даний момент на лікуванні перебувають 149 осіб. 46 пацієнтів отримують його стаціонарно. П'ятеро хворих – у важкому стані, з них четверо підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.