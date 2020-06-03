У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

Аліна Рашевська Життя міста 10:24, 3.06.2020

Станом на ранок 3 червня в Дніпрі офіційно зареєстрували 427 випадків COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 242 людини.

Коронавірус в Дніпрі
5 канал

На даний момент на лікуванні перебувають 185 осіб. 54 пацієнти отримують його стаціонарно. П'ятеро хворих – у тяжкому стані, трьох підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 3 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі майже досягла позначки 6,5 млн. Тільки за останню добу на COVID-19 захворіло понад 115 тисяч осіб.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

"Я не можу підвести киян!" Тищенко оголосив про участь у виборах мера столиці

Путін офіційно дозволив використовувати ядерну зброю: озвучено умови

Илон Маск после того, как завалил Роскосмос, бросил вызов немцам

"Я тебе розірву!" Дівчина розповіла, як її ґвалтували і били копи в Кагарлику

"Навіщо витрачаємо гроші?" Зеленський обурився "втечею" студентів