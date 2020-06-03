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3 червня • оновлено в 11:31
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19

1.1т
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Станом на ранок 3 червня в Дніпрі офіційно зареєстрували 427 випадків COVID-19.

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За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 242 людини.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

5 канал

На даний момент на лікуванні перебувають 185 осіб. 54 пацієнти отримують його стаціонарно. П'ятеро хворих – у тяжкому стані, трьох підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 3 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі майже досягла позначки 6,5 млн. Тільки за останню добу на COVID-19 захворіло понад 115 тисяч осіб.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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