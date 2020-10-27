У Дніпрі за добу на коронавірус захворіли понад 200 осіб
Станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 915 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 210 дніпрян.
На даний момент на лікуванні перебувають 4 702 людини. 461 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Дев'ятеро хворих знаходяться у важкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 5 213 жителям Дніпра.
Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 158 летальних випадків COVID-19, сім – за останню добу.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Американський коледж радіологів не рекомендує використовувати КТ для первинної діагностики коронавірусу.