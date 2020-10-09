У Дніпрі за добу на коронавірус захворіли більше 360 людей

Станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 6 040 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 367 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 3 338 осіб. 339 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Семеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 702 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 75 летальних випадків COVID-19, два – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні за добу виявили понад 5,8 тисяч випадків COVID-19. На ранок п'ятниці, 9 жовтня, офіційно підтверджені 250 538 випадків коронавірусної інфекції.