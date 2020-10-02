У Дніпрі за добу на коронавірус захворіли більше 200 людей

Станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 316 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 223 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 244 людини. 382 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай важкому стані, шестеро з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 2 135 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 62 летальних випадки COVID-19, два – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в клініці Дніпра стався витік особистих даних, включно з результатами тестів на COVID-19. До мережі потрапила інформація про співробітників і пацієнтів медзакладу.