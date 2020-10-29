У Дніпрі за добу коронавірусом заразилися понад 180 осіб

Станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 10 278 людей. За минулу добу діагноз підтвердився у 184 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 387 осіб. 495 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих знаходяться у важкому стані, один із них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 5 891 жителю Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 169 летальних випадків COVID-19, п'ять – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 370 417 випадків коронавирусной інфекції. З них 7 342 – виявлені за минулу добу.