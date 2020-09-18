У Дніпрі за добу близько сотні людей захворіли на коронавірус

Софія Закревська Життя міста 10:00, 18.09.2020

Станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2 320 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 98 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 884 людини. 274 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 436 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 40 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коронавірусом в Україні за добу заразилися 3 228 осіб. Померли від хвороби ще 68 пацієнтів, одужали – 1 573.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Окупанти перетворили Крим на катастрофу

Частину хабаря для Юрченка мало бути передано Герусу – ЗМІ

Україна не впустить хасидів із Білорусі – МВС

Арахамія заявив, що загроза безвізу з ЄС – чутки, і закликав "не звертати уваги"

Хасиди заспівали Гімн України на кордоні з Білоруссю, їх закликали повернутися додому. Відео