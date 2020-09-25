У Дніпрі за добу більше сотні людей захворіли коронавірусом

Станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3297 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 167 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1530 осіб. 354 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай важкому стані, з них шестеро підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1767 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 49 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.