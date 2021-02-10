У Дніпрі за декілька хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії

Депутати міської ради Дніпра за лічені хвилини скоротили 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів.

Рішення було ухвалено на сесії 10 лютого голосами більшості присутніх у залі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Борис Філатов.

"Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, враховуючи двічі виконання Гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі", – написав він.

Раніше чиновник пояснив, що скорочення пов'язані зокрема з об'єднаннями деяких комунальних підприємств, звільненням "зайвого адміністративного персоналу" чи ліквідацією дублювального функціоналу, або ж із заміною "перекладання паперів цифровими технологіями".

Філатов пообіцяв надати містянам "вичерпні пояснення щодо кожного конкретного випадку". Тоді як звільненим із держустанов людям, за можливості, – альтернативне працевлаштування й дотримання їхніх трудових і соціальних прав.

Місцеве видання dnepr.info підкреслює, що найбільше людей скоротили в районних адміністраціях Новокодацького (36 осіб), Соборного (35), Шевченківського (33) і Амур-Нижньодніпровського (31) районів.

В інспекції з питань праці та зайнятості населення під скорочення потрапили 30 осіб, а в департаменті економіки, фінансів і міського бюджету – 29. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради звільнить зі штату 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради – 4.

Сесія міськради Дніпра dnepr.info

Зазначається, що скорочення працівників держапарату стало другим етапом оптимізації структури міського господарства. На першому в Дніпрі укрупнили міські медичні заклади. Далі під оптимізацію потраплять бібліотеки, палаци культури, спортивні школи тощо.

Керівництво мерії Дніпра переконане, що такі заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень", які обіцяють спрямувати на розвиток міської інфраструктури.

Пост мера Дніпра Facebook Borys Filatov

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Дніпрі, відповідно до медреформи, взялися реорганізувати частину медичних закладів. З’явився список установ, які об'єднають у місті.