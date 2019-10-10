У Дніпрі з'являться десятки нових тролейбусів: фото

Дніпро закупить у "Південного машинобудівного заводу" 33 нових тролейбуса. 12 з них поставлять до кінця 2019 року.

Всі тролейбуси матимуть низьку підлогу, кондиціонери і автономний запас ходу до двох кілометрів. Зараз на заводі проходить складання транспортних засобів, повідомили в пресслужбі Дніпровського міської ради.

У Дніпрі з'являться десятки нових тролейбусів Пресслужба Дніпровської міськради

"Ми використовуємо кузов Мінського автомобільного заводу. Ці тролейбуси мають сучасний дизайн. Машини можуть розвивати швидкість до 70 км на годину. Пасажиромісткість - до 100 осіб", - зазначив заступник генерального директора з цивільної продукції "Південмашу" Віктор Гармаш.

Пресслужба Дніпровського міськради

Пресслужба Дніпровського міськради

Пресслужба Дніпровського міськради

Пресслужба Дніпровського міськради

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