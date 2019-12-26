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26 грудня • оновлено в 15:35
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Аліна Рашевська

У Дніпрі вводять комендантську годину для неповнолітніх

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У Дніпрі на період зимових канікул неповнолітнім обмежать перебування в громадських місцях у вечірній час.

Комендантська година введена для дітей до 16 років. Про це повідомили в групі "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

У Дніпрі ввели комендантську годину

У Дніпрі ввели комендантську годину

МаріМедіа

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З метою попередження злочинності як з боку дітей, так і проти них, перебування дітей на вулиці та в розважальних закладах після 22:00 без супроводу дорослих заборонено.

Поліція просить звернути увагу персонал кафе і ресторанів на дітей, які перебувають без нагляду дорослих, і вимагати у них документи.

У разі виявлення дитини в громадському місці в нічний час як батьків, так і власника закладу притягнуть до адміністративної відповідальності. Порушникам комендантської години доведеться заплатити від 340 до 850 гривень, при повторному порушенні – від 850 до 1700 гривень.

Скріншот

Скріншот

Група "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Скріншот

Скріншот

Група "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Скріншот

Скріншот

Група "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі подружня пара влаштувала сімейні розбірки посеред вулиці, завдяки чому опинилася в центрі уваги перехожих. Жінка прилюдно помстилася нетверезому чоловікові, який безтурботно спав на тротуарі і не реагував на її зауваження.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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