У Дніпрі вулиці очистять від COVID-19 хімікатами: Містян попередили про небезпеку

4 червня в Дніпрі рятувальники проведуть санітарну обробку вулиць. Дезінфікувати їх вирішили напередодні вихідних днів перед святом Трійці.

До робіт залучать групу хіміків, двадцять надзвичайників та п'ять одиниць техніки. Дезінфекція розпочнеться о 23:00, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

техніка рятувальників dp.dsns.gov.ua

Санобробку проведуть на 12-ти маршрутах: проспект Мануйлівський – житловий масив Сонячний, проспект Слобожанський – проспект Калнишевського, вул. Калинова – житловий масив Лівобережний 1, 2, 3-Ломовський, вул. Чернишевського, житловий масив Перемога 1- 6 – цирк, проспект Гагаріна, проспект Поля – вул. Робоча, проспект Івана Мазепи, житловий масив Західний – Покровський – Червоний Камінь, проспект Яворницького – вул. Островського – вул. Успенська, проспект Богдана Хмельницького, житловий масив Тополя 1,2,3 – житловий масив Придніпровський.

Особливу увагу приділять зупинкам громадського транспорту, місцям масового скупчення людей, ринкам, майданчикам поблизу торгових центрів і лікарень.

Рятувальники просять містян поставитися з розумінням до профілактичних заходів і уникати місць розпилення дезинфікуючої речовини, а водіїв - не паркувати свої авто на маршрутах руху спеціальної техніки.

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