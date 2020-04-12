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12 квітня • оновлено в 16:23
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Ігор Кравченко

У Дніпрі всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збирались натовпи людей

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У Дніпрі деякі жителі збиралися біля храмів, щоб відсвяткувати Вербну неділю, не дивлячись на карантин.

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Священики проводили богослужіння на вулиці, збираючи навколо себе юрби людей, повідомляє "Інформатор".

Таку ситуацію можна було спостерігати практично у всіх храмах. Винятком стали лише кілька храмів в центрі міста.

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Інформатор

За ситуацією стежили співробітники поліції, які дивилися, чи дотримуються парафіяни дистанцію, і чи мають при собі засоби індивідуального захисту.

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Інформатор

Крім того, на вулицях люди також намагаються продавати вербу, але поліція припиняла всі спроби.

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Всупереч карантину на Вербну неділю біля храмів збиралися люди

Інформатор

На даний момент інформації про складені протоколи за порушення карантину немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусів. Кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження зросла з 15 до 16.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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